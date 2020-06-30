ABD’de polis aracını göstericilerin üzerine sürdü

ABD’de Michigan eyaletinde bağlı Detroit kentinde ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etmek için toplanan kalabalığın üzerine polis aracını sürdü. Olayda 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Detroit Polis Şefi James Craig, olayla ilgili yaptığı açıklamada olaya karışan polislerin yaşananlar sonrasında herhangi bir ceza almadıklarını aktarırken, görevlerine devam ettiklerini duyurdu. Craig, protestocuların polisleri tahrik ettiğini dile getirirken, polisin doğru olanı yaptığını savundu.

İHA 30.06.2020 - 01:56 | Son Güncelleme : 30.06.2020 - 02:11

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