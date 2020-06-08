ABD'de polis şiddeti dinmiyor

ABD'de ırkçılık karşıtı gösterilere yol açan George Floyd cinayetinin yankıları sürerken benzer bir olay Virginia eyaletinde yaşandı. Oksijene ihtiyacı olduğunu söyleyen siyah bir amerikan vatandaşına polis önce şok tabancasıyla müdahale etti, ardından da yerdeyken sırtına dizleriyle bastırdı.
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NTV Haber 08.06.2020 - 16:42| Son Güncelleme : 08.06.2020 - 16:57
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