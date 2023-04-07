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ABD'de polis şiddeti yine can aldı: Siyahi genç vurularak öldürüldü

ABD'de polis tarafından vurulan 17 yaşındaki siyahi bir genç hayatını kaybetti. Başkent Washington'da çalıntı araç ihbarı alan polis, harekete geçti. Ekipler aracı park halinde bulduğunda 17 yaşındaki Dalaneo Martin içeride uyuyordu. Polislerden biri sürücüyü yakalamak için aracın içerisine atladı. Ancak Martin, polisin "dur ihtarı"na uymadı, bir anda gaza basarak kaçmaya başladı. Polis, siyah gence yakın mesafeden ateş etti. Polis ekipleri, Martin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini ve aracın içinde silah bulunduğunu açıkladı.

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