ABD'de polis şiddeti yine can aldı: Siyahi genç vurularak öldürüldü
ABD'de polis tarafından vurulan 17 yaşındaki siyahi bir genç hayatını kaybetti. Başkent Washington'da çalıntı araç ihbarı alan polis, harekete geçti. Ekipler aracı park halinde bulduğunda 17 yaşındaki Dalaneo Martin içeride uyuyordu. Polislerden biri sürücüyü yakalamak için aracın içerisine atladı. Ancak Martin, polisin "dur ihtarı"na uymadı, bir anda gaza basarak kaçmaya başladı. Polis, siyah gence yakın mesafeden ateş etti. Polis ekipleri, Martin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini ve aracın içinde silah bulunduğunu açıkladı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.