ABD'de polis şiddetiyle öldürülen Floyd'un cenazesine ünlüler de katıldı

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un cenazesi Houston'da toprağa verildi. Ünlü isimlerin de katıldığı tören, yaklaşık dört saat sürdü. Birçok uluslararası kanal da töreni canlı yayınladı.

NTV 10.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 10.06.2020 - 10:53

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