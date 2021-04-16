ABD'de polisin 13 yaşındaki bir çocuğu vurduğu görüntüler yayınlandı
ABD’nin Chicago kentinde polisten kaçarken vurulan 13 yaşındaki Adam Toleda’nın görüntüleri ülkede polis şiddetini tekrar gündeme getirdi. 29 Mart’ta meydana gelen olayın video kaydı ilk kez Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot’un düzenlediği basın toplantısında yayınlandı. Videoda, polisin karanlık bir sokakta "Hemen dur!" diyerek bir çocuğu kovaladığı, çocuğun durması üzerine “Ellerini göster. Onu yere bırak, yere bırak!” şeklinde bağırdığı ve çocuğun ellerini havaya kaldırırken tek el silah sesi ile yere yığıldığı görüldü.
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NTV 16.04.2021 - 05:17| Son Güncelleme : 16.04.2021 - 07:57
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