ABD'de polisin ırkçı cinayetine öfke büyüyor

Minneapolis'te siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine tepkiler dinmiyor. Ülkenin farklı bölgelerinde protesto gösterileri düzenleniyor. Ayrıntıları NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay anlattı.
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NTV 28.05.2020 - 11:43| Son Güncelleme : 28.05.2020 - 12:15
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