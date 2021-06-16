ABD’de polisin ‘PIT manevrası’ hamile sürücüye takla attırdı

ABD’nin Arkansas eyaletinde polis, dur ihtarına uymayan bir sürücünün arabasına arkadan vurdu. ‘PIT manevrası’ olarak bilinen ve ABD’de polislerin kaçan sürücüleri durdurmak için kullandıkları bu manevra nedeniyle araç takla attı. Hamile olduğu anlaşılan sürücü Janice Harper, araçtan yara almadan çıkmayı başardı. Kaçmadığını, çıkışta durmak için ilerlediğini anlatan kadın sürücü, ‘hem kendi hem de doğmamış bebeğinin hayatını riske atmak’ suçlamasıyla polise dava açtı.
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ntv.com.tr 16.06.2021 - 12:55| Son Güncelleme : 16.06.2021 - 13:20
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