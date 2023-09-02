ABD'de polisin siyahi bir hamile kadını vurarak öldürdüğü anlar kamerada
ABD'nin Ohio eyaletinde polisin emrine uymadığı için aracının içinde polis tarafından öldürülen siyahi hamile kadın Ta'Kiya Young'un son anları, polisin vücut kamerası ile görüntülendi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, polisin hayati tehlike içinde olması nedeniyle silahını ateşlediği belirtilirken Young'ın avukatı, polislerin yetki ve gücünü suistimal ettiğini savundu.
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