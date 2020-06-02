ABD’de protestocular lüks araçları kundakladı

ABD’nin Minnesato eyaletine bağlı Minnieapolis kentinde siyahi George Floyd’un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm ülkede devam ediyor. Kaliforniya eyaletinde bulunan Oakland şehrindeki lüks araç galerisi protestocular tarafından yağmalandı. Galerinin camlarını kırarak içeriye giren protestocular, lüks araçları kullanılmaz hale getirdi. Protestocular, bazı araçları da ateşe verdi. Yetkililer, araç galerisine verilen zararın 280 bin dolardan fazla olduğunu dile getirdiler.

İHA - NTV Haber 02.06.2020 - 00:40 | Son Güncelleme : 02.06.2020 - 00:53

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