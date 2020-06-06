ABD'de protestolar 10.gününde

ABD'de polisin siyahi Amerikalı George Floyd'u öldürmesiyle başlayan ırkçılık karşı gösteriler 10'uncu günde de devam etti. Başkent Washington'da protestoların sloganı bir sokağa isim olarak verildi. Protestolar 10'uncu günde önceki günlere kıyasla daha barışçıl geçti.

NTV 06.06.2020 - 13:42 | Son Güncelleme : 06.06.2020 - 14:38

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