ABD'de protestolar devam ediyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri beşinci gününde. Olayları bastırabilmek için pek çok eyalette ve kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Olayları yerinde takip eden NTV Temsilcisi Hüseyin Günay son durumu aktardı.

NTV 31.05.2020 - 09:18 | Son Güncelleme : 31.05.2020 - 09:36

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