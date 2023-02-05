ABD'de ''rüzgar soğuğu'' rekoru kırıldı

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkenin kuzeydoğusundaki Washington Dağı’nda bulunan gözlem evinde sıcaklığın eksi 78 derece ölçüldüğünü ve bu derecenin "rüzgar soğuğu" rekoru olduğunu açıkladı. Açıklamada, yerel saatle 22.00 itibarıyla en düşük hava sıcaklığının eksi 43 derece olduğu ve rüzgar soğuğunun da eksi 78 dereceye ulaştığı belirtildi.
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