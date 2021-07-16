ABD'de sel felaketi: Baba ile iki kızı böyle kurtarıldı
ABD’nin Arizona eyaletini orman yangınlarının ardından sel felaketi vurdu. Catalina bölgesinde bir baba ile iki kızı, selde sürüklenen araçlarında mahsur kaldı. Ekipler bölgeye ulaşmayı başardığında baba ile çocukları aracın üzerindeydi. Halat yardımıyla önce çocuklar ardından da babaları kurtarıldı.
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ntv.com.tr 16.07.2021 - 15:20| Son Güncelleme : 16.07.2021 - 15:32
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