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ABD'de silahlı saldırganın ilkokula giriş anı

ABD’nin Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 3’ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Anaokulu ile 6. sınıf arasında yaklaşık 200 öğrencinin bulunduğu okula sabah saatlerinde giren saldırgan 3’ü çocuk 3’ü okul görevlisi 6 kişiyi öldürdü. Metro Nashville Polis Departmanı, Twitter hesabından yaptığı ilk açıklamada, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü bildirdi.

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