ABD'de silahlı saldırı: Louisville'deki parkta 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentindeki protestocuların bulunduğu bir parkta silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Saldırı anına ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan videoda silahlı bir kişinin nişan alarak ateş açmaya başladığı görüldü.
Abone ol
Paylaş
28.06.2020 - 08:14| Son Güncelleme : 28.06.2020 - 08:48
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.