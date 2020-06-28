ABD'de silahlı saldırı: Louisville'deki parkta 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentindeki protestocuların bulunduğu bir parkta silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Saldırı anına ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan videoda silahlı bir kişinin nişan alarak ateş açmaya başladığı görüldü.

28.06.2020 - 08:14 | Son Güncelleme : 28.06.2020 - 08:48

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