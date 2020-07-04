ABD'de silahlı tehdit kamerada

ABD'de "silahla tehdit ve saldırının" olağanlaştığı bir dönem yaşanıyor. Sürekli artış eğilimi gösteren salgın vakaları, yoldan çıkmış bir ekonomi ve sosyal katmanlar arasındaki çatışmalar nedeniyle ülke sıkıntılı günler yaşıyor. İşte ABD'de yeni bir silahlı tehdit ve ırkçı saldırı videosu.

NTV Haber 04.07.2020 - 17:04 | Son Güncelleme : 04.07.2020 - 17:14

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