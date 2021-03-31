ABD'de siyahi bir adam Asyalı kadına saldırdı

ABD'de ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi. New York'ta, siyahi bir adam 65 yaşındaki Asyalı kadına saldırdı. Siyahi adam kadına vururken Asyalılara hakaret ettiği belirtildi. New York polisi saldırganı yakalamak için halktan yardım istedi.
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NTV 31.03.2021 - 15:19| Son Güncelleme : 31.03.2021 - 15:31
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