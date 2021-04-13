ABD'de siyahi Daunte Wright’ın vurulma anı

ABD’nin Minnesota eyaletinde pazar günü yaşanan ve siyahi Daunte Wright’ın öldüğü polis şiddeti olayının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüleri paylaşan yerel polis yetkilisine göre olay ‘kaza’ ile oldu. Wright'ı vuran 26 yıllık polis memuru Kim Potter’ın görevden alınıp alınmayacağına ilişkin bilgi verilmedi. Görüntüleri izlediğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden ise protesto ihtimaline karşı sükunet çağrısı yaptı.
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NTV 13.04.2021 - 14:24| Son Güncelleme : 13.04.2021 - 14:45
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