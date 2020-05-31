ABD'de sokaklar alev alev

Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılık karşıtı büyük öfke devam ediyor. Minneapolis'te siyahi Amerikan vatandaşı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan olaylar, diğer kentlere de sıçramış durumda. Binalar ateşe verildi. Polis yüzlerce göstericiyi gözaltına aldı. Bu arada George Floyd'u öldürme suçundan tutuklanan polis memurunun eşinin boşanma davası açtığı öğrenildi. NTV Temsilcisi Hüseyin Günay, Minneapolis sokaklarındaki son durumu yerinde takibini sürdürüyor.
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NTV 31.05.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 31.05.2020 - 14:09
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