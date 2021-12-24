ABD'de 'Tatil Treni' sergisi

ABD'nin New York kentindeki Noel etkinlikleri kapsamında 'Tatil Treni Sergisi' New York Botanik Bahçesi’nde açıldı. Sergide yer alan minyatür New York şehri; ağaç gövdeleri, tohumları, yaprakları ve kozalaklarından meydana getirilirken minyatür trenlerin de şehrin etrafında tur atması sağlanmış.
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