ABD'de 'Tatil Treni' sergisi

ABD'nin New York kentindeki Noel etkinlikleri kapsamında 'Tatil Treni Sergisi' New York Botanik Bahçesi’nde açıldı. Sergide yer alan minyatür New York şehri; ağaç gövdeleri, tohumları, yaprakları ve kozalaklarından meydana getirilirken minyatür trenlerin de şehrin etrafında tur atması sağlanmış.

Haberler - NTV 24.12.2021 - 10:29 | Son Güncelleme : 24.12.2021 - 10:34

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