ABD'de tepki çeken gösteri: Maymunları köpeklerin sırtında yarıştırdılar

ABD’nin Florida eyaletinde maymunların köpek sırtında yarıştırıldığı gösteri hayvanseverlerden tepki çekti. Gösterinin yapıldığı fuarın önünde toplanan hayvan hakları savunucuları, maymunların annelerinin yanında ve özgür olmaları gerektiğini belirterek gösteriyi protesto etti.

Haberler - NTV 08.12.2021 - 16:49 | Son Güncelleme : 08.12.2021 - 17:08

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