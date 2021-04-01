ABD'de Türk SİHA'sını öven makale

Amerikan Foreign Policy dergisinde, Türk silahlı insansız hava araçlarıyla ilgili bir makale yayımlandı. Makalede, Türk SİHA'larının, Amerikan ordusunu yeni savunma yöntemleri geliştirmeye yönelttiği belirtildi.
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NTV 01.04.2021 - 10:33| Son Güncelleme : 01.04.2021 - 10:53
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