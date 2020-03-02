ABD'de Türkiye'ye destek gösterisi

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türkler ve Amerikalı Müslüman toplum temsilcileri, Türkiye'ye ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek gösterisi düzenledi. Beyaz Saray önündeki gösteride İdlib şehitleri de anıldı.

NTV 02.03.2020 - 09:42 | Son Güncelleme : 02.03.2020 - 11:03

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