ABD'de Türkiye'ye destek gösterisi

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türkler ve Amerikalı Müslüman toplum temsilcileri, Türkiye'ye ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek gösterisi düzenledi. Beyaz Saray önündeki gösteride İdlib şehitleri de anıldı.
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NTV 02.03.2020 - 09:42| Son Güncelleme : 02.03.2020 - 11:03
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