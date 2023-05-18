ABD'de Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın evine giren kişi yakalandı
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın evine hırsız olduğu belirtilen bir kişi girdi. Eve giren kişiyle karşı karşıya gelen Sullivan panik butonuna basarak güvenliğe haber verdi. Korumalar şüpheliyi yakaladı ve sorguya aldı. FBI hırsızın, üst düzey güvenlik önlemleriyle korunan eve nasıl girdiğini araştırıyor. Konuya ilişkin ayrıntıları, NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay aktardı.
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