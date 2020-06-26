ABD'de corona virüs vakaları yeniden artıyor

Dünyada virüsten en çok etkilenen ülke olan ABD'de normalleşme adımlarının ardından vaka artışı yükseldi. Bir günde görülen en yüksek vaka sayı kayda geçti. Yaklaşık 40 bin yeni vaka tespit edildi, 2 bin 500'e yakın can kaybı yaşandı. Bazı eyaletler normalleşme sürecini askıya aldı.

NTV 26.06.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 26.06.2020 - 18:04

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER