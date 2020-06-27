ABD'de virüs vakalarında büyük tırmanış

Dünyada virüsten en çok etkilenen ülke olan ABD'de normalleşme adımlarının ardından vaka artışları son birkaç günde rekor üstüne rekor kırıyor. Ülkede 24 saatte 47 binden fazla vaka kaydedildi. Bu ABD'de şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. "Beyaz Saray Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü" iki ay aradan sonra ilk kez basın toplantısı düzenledi. ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, aşının yıl sonundan önce hazır olabileceğini söyledi.
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NTV 27.06.2020 - 10:32| Son Güncelleme : 27.06.2020 - 10:56
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