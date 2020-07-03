ABD'de virüs bulaştırma partisi

ABD'de her geçen gün günlük vaka sayısında rekor haberleri geliyor. Buna rağmen ABD’nin Alabama eyaletinde gençler Corona virüsü bulaştırma partileri yapıyor. Partiye hem virüs taşıyan hem de sağlıklı kişiler katılıyor. Partiden sonra virüse ilk yakalanan kişiye para ödülü veriliyor. Eyalet yetkilileri bu partileri doğruladı.
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NTV Haber 03.07.2020 - 00:45| Son Güncelleme : 03.07.2020 - 00:58
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