ABD'de virüs önlemlerinin 3 aşamalı olarak gevşetilmesi planı
ABD Başkanı Donald Trump, corona virüs önlemlerini üç aşamalı şekilde gevşetme kararı aldıklarını açıkladı. Bunun için 3 aşamalı bir klavuz yayımlandı. Tavsiye niteliğindeki bu planın uygulanması kararı ise eyalet valilerine bırakıldı.
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NTV 17.04.2020 - 09:39| Son Güncelleme : 17.04.2020 - 10:05
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