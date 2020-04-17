ABD'de virüs önlemlerinin 3 aşamalı olarak gevşetilmesi planı

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüs önlemlerini üç aşamalı şekilde gevşetme kararı aldıklarını açıkladı. Bunun için 3 aşamalı bir klavuz yayımlandı. Tavsiye niteliğindeki bu planın uygulanması kararı ise eyalet valilerine bırakıldı.

NTV 17.04.2020 - 09:39 | Son Güncelleme : 17.04.2020 - 10:05

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