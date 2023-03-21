ABD'de yaşayan Türk doktor kitabı NTV'ye anlattı

Farklı şehir ve coğrafyalardaki 20 doktorun öyküsü bir kitapta buluştu. Doktor Hasta Hikayeleri adlı kitap; Amerika Birleşik Devletlerinin doğusundan Türkiyenin doğusuna uzanan hekim hikayelerinden oluşuyor. Kitabı hazırlayanlardan biri de New Yorkta yaşayan nefroloji uzmanı Doktor Sine Aras Akten. NTVye konuşan Doktor Akten, hedefini hasta-doktor arasındaki duygu erozyonunun önüne geçmek olarak açıklıyor. (Haber:Derya Acemoğlu)
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