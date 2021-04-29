ABD'de yine polis şiddeti: Polisin 5 dakika boynuna bastırdığı genç öldü
ABD’de George Floyd olayının bir benzeri Kaliforniya eyaletinde yaşandı. Polis, kimliğini vermek istemeyen 26 yaşındaki şüpheliyi yere yatırıp diziyle sırtına ve boynuna bastırdı. 5 dakikanın sonunda şüpheli genç hayatını kaybetti. Olaya karışan 3 polis açığa alınırken gencin ailesi dava açmak için otopsi raporunu beklediklerini açıkladı.
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NTV 29.04.2021 - 11:16| Son Güncelleme : 29.04.2021 - 11:41
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