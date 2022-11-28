ABD’de yüksek gerilim hattına çarpan uçak böyle asılı kaldı

ABD’nin Maryland eyaletinde küçük bir uçak, aşırı sis yüzünden yüksek gerilim hattına çarpıp asılı kaldı. Ekipler, uçaktaki 3 kişiyi kurtarmak için zamana karşı yarıştı. İtfaiye merdiveniyle kurtarılan 3 kişi hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle bölgede yaşayan 88 bin kişinin elektriksiz kaldığı açıklandı.

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