NTV Londra Temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı: ABD'deki gösteriler İngiltere'ye taşındı

ABD'de günlerdir süren ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolara İngiltere'den destek geldi. Dün ufak çaplı başlayan gösteriler bugün Trafalgar Meydanı'na taşındı. NTV Londra Temsilcisi Gökhan Bozkurt son gelişmeleri aktardı.

NTV 31.05.2020 - 16:00 | Son Güncelleme : 31.05.2020 - 16:43

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER