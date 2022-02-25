ABD'den Ukrayna sınırına takviye

Rus lider Vladimir Putin, Ukrayna kentlerine saldırıda bulunurken Amerika Birleşik Devletleri Romanya’daki Borcea Hava Üssü’ne F-35 savaş uçakları gönderdi. Ukrayna sınırına yakın Köstence şehrindeki Mihail Kogalniceanu Üssü’ne de zırhlı araç takviyesi yaptı. İngiltere de Letonya’daki tank ve askeri ekipmanları Estonya’daki üslerine gönderdi.
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