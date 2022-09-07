ABD'den YPG'ye sınırda askeri eğitim

Yunanistan'da askeri varlığını sürekli artıran Amerika Brileşik Devletleri'nden, bu kez doğu sınırımızda gerilimi artıran bir adım geldi. Amerikan askerleri tarafından Türkiye sınırına 20 kilometre mesafede YPG'lilere askeri eğitim verildi. Eğitimin konusu ise, omuzdan atılan güdümlü füzelerin zırhlı araçlara karşı kullanımı.

Haberler - NTV Haber 07.09.2022 - 18:36 | Son Güncelleme : 07.09.2022 - 18:42

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