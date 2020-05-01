ABD'li bilim insanlarından uyarı: Salgın 2 yıl daha sürecek
Vaka sayılarının düştüğü ülkelerde hükümetler normalleşme için adımlar atmaya başladı. Ancak Amerikalı uzmanlardan önemli bir uyarı var. "Salgın 2022'ye kadar sürecek. Yeni dalgalar olabilir." Halkın bu konuda bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekiliyor.
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NTV 01.05.2020 - 15:14| Son Güncelleme : 01.05.2020 - 15:37
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