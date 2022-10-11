ABD’li çiftçi dev bal kabağıyla rekor kırdı

ABD’li çiftçi 1 ton 161 kg ağırlığında bal kabağı yetiştirerek rekor kırdı ve 23 bin 40 dolar ödül kazandı. Pasifik Okyanusu kıyısındaki Half Moon Bay kentinde bu yıl 52’cisi düzenlenen yarışamada kilolarca ağırlıktaki bal kabakları yarıştı. 35 saat yol katederek yarışmaya katılan Travis Gienger, 1.161 kg’lık bal kabağıyla rekor kırdı.
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