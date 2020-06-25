ABD'li doktor Fauci: Aşı sadece zaman meselesi

Amerikalı enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Antony Fauci, aşının geliştirilmesinin zaman meselesi olduğunu söyledi. Fauci "aşı bulunur mu?" tartışmasının geride kaldığını ima etti. İngiltere'de ise Bilim Kurulu Üyesi bir profesör, aşının yaşlılar üzerinde yeteri kadar etki sağlamayacağını, yaşlıları korumak için gençlerin aşılanması gerektiğini savundu.

NTV 25.06.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 25.06.2020 - 11:30

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