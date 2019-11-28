ABD'li gezgin ördüğü kazaklarıyla üne kavuştu

ABD'de binlerce takipçisi olan bir sosyal medya fenomeni, ördüğü kazaklar ve o kazaklarla dünyanın dört bir yanında çektirdiği fotoğraflarla kavuştu. En büyük hedefiyse tüm dünyayı gezmek ve simgesel yerlerin önünde ünlü kazaklarıyla fotoğraf çektirmek. Sam Barsky, ABD'nin 50 eyaletinin simge yerlerinin de kazaklarını örmeyi planlıyor. İşte ABD'nin konuştuğu kazaklı gezgin... (Dünyanın Haberi, NTV)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.