ABD'nin California eyaleti ''atmosferik nehir'' fırtınalarıyla boğuşuyor

ABD'nin California eyaleti ''atmosferik nehir'' denilen şiddetli hava olaylarıyla mücadele ediyor. Eyalet, Aralık ayından bu yana 11. kez ''atmosferik nehir'' fırtınalarına maruz kaldı. 58 bölgede olağanüstü hal ilan edilirken evleri sular altında kalan binlerce kişi tahliye edildi.

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