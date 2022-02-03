ABD'nin düzenlediği operasyonda neler yaşandı?

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye’nin İdlib şehrinde terör örgütü DAEŞ liderinin öldürüldüğünü duyurdu. Biden yaptığı yazılı açıklamada ‘‘Silahlı Kuvvetlerimizin beceri ve cesareti sayesinde, DAEŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi ortadan kaldırdık’’ ifadesine yer verdi. İşte DAEŞ liderinin öldürüldüğü o ev...

Haberler - NTV 03.02.2022 - 17:30 | Son Güncelleme : 03.02.2022 - 17:39

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