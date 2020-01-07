ABD'nin hedefindeki İran eserleri (Trump 52 hedef demişti)
ABD Başkanı Trump, İran'ın misilleme yapması durumunda, ABD'nin İran'da, aralarında kültürel öneme sahip yerlerin de olduğu 52 hedefi vuracağını söyledi. Trump'ın bu sözlerine dünyadan ve Amerikan kamuoyundan tepki yağdı. Peki Trump'ın vurmakla tehdit ettiği o merkezler hangileri? İşte İran'ın önemli kültürel varlıklarından bazıları...
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