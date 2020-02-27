ABD'nin ilk Türk belediye başkanı Tayfun Selen, New Jersey bölge idari üyeliğine seçildi
ABD'de belediye başkanlığı görevine gelen ilk Türk olan Tayfun Selen, şimdi de New Jersey eyaleti Morris Bölge İdari Kurul üyeliğine seçildi. Selen “Bir Türk olarak böyle bir göreve geldiğim için ayrıca gururluyum. Umuyorum, Türk gençlerine politikaya girmek isteyen arkadaşlara da ilham kaynağı olurum” açıklamasında bulundu. İşte ayrıntılar...
Abone ol
Paylaş
27.02.2020 - 13:45| Son Güncelleme : 27.02.2020 - 13:58
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.