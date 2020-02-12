ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey NTV'de
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da görüşmeler yaptı. İdlib konuşuldu. Bu toplantıların ardından James Jeffrey NTV'ye özel röportaj verdi. Ntv Diplomasi Muhabiri Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.
NTV Haber 12.02.2020 - 20:00| Son Güncelleme : 12.02.2020 - 21:35
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.