ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey NTV'de

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da görüşmeler yaptı. İdlib konuşuldu. Bu toplantıların ardından James Jeffrey NTV'ye özel röportaj verdi. Ntv Diplomasi Muhabiri Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.

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