ABD'yi etkisi altına alacak dondurucu soğuklar öncesi raflar boşaldı

25.01.2026 09:42

AA

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bu hafta sonu ülkeyi etkisi altına alması beklenen kutup soğuğu ve kar fırtınası öncesi yoğun şekilde alışveriş yapan müşteriler market raflarını boş bıraktı.