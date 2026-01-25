ABD'yi etkisi altına alacak dondurucu soğuklar öncesi raflar boşaldı
25.01.2026 09:42
AA
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bu hafta sonu ülkeyi etkisi altına alması beklenen kutup soğuğu ve kar fırtınası öncesi yoğun şekilde alışveriş yapan müşteriler market raflarını boş bıraktı.
