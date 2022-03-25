''ABD'yi vuracak menzile sahip''

Kuzey Kore medyası, ülkenin yeni kıtalar arası balistik füze denemesi düzenlediğini duyurdu. Füzenin Amerika Birleşik Devletlerini vurabilecek kadar uzun menzile sahip olduğu iddia ediliyor Balistik füzenin fırlatma görüntüleri ise "Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un başrolde olduğu bir aksiyon filmi" şeklinde servis edildi.
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