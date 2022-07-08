Abe'yi vuran saldırganın yakalanma anı

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'ye suikast girişiminde bulunuldu. Göğsünden vurulduğu belirtilen Abe hastaneye kaldırıldı, saldırgan gözaltına alındı. Japonya Başbakanı Kishida yaptığı açıklamada, Abe'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi. Abe'yi vuran saldırganın yakalnma anına ait görüntüler yayınlandı.
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