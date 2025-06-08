Ablukayı kırmak için yelken açtılar: Yolculuğu NTV'ye anlattılar
1 Haziran'da İtalya'nın Sicilya adasındaki Katanya'dan Gazze'ye doğru yola çıkan Madleen gemisinin yolculuğu sürüyor. 12 aktivistin amacı Gazze'ye olan ablukayı kırmak, İsrail'in ablukasına dikkat çekerek dünya kamuoyunda farkındalık yaratmak. Yolculuk riskli, zira İsrail'in geminin Gazze'ye ulaşmasını englleyeceğine yönelik açıklamaları var. Gemide bulunan Şuayb Ordu ve Yasemin Acar yolculuklarındaki son durumu ve yaşadıklarını NTV'ye anlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- İsrail
- Gemi
- Gazze