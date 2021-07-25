Aç fil mutfağı dağıttı

Tayland'da acıkan fil, bir evin duvarını kırıp yiyecek aradı. Ev sahibi, ailesinin güvenliğinden endişe duyduğu için bölgeden ayrılmayı planladığını söyledi. Yerel yöneticilerse, olayın ardından evi tamir ettirme sözü verdi.

NTV 25.07.2021 - 14:31 | Son Güncelleme : 25.07.2021 - 14:39

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