Açık hava partisinde 7 saat polisle çatıştılar

Fransa’da virüs kısıtlamalarına rağmen düzenlenen açık hava partisine katılanlar polisle karşı karşıya geldi. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı partiyi dağıtmak için gelen polislere molotof kokteyl, taş ve bilye atıldı. Polisin gaz bombası ve cop kullandığı olaylar yedi saat sürdü. Aralarında polislerin de olduğu onlarca kişi yaralandı, çok sayıda da gözaltı var.

NTV 20.06.2021 - 13:03 | Son Güncelleme : 20.06.2021 - 13:20

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