Adolf Hitler'in evi polis merkezi olacak

Avusturya'da Nazi Almanya'sının lideri Adolf Hitler'in doğduğu evin polis merkezine dönüştürülmesine karar verilmişti. Hitler'in 1889'da doğduğu evin dönüştürüleceği proje basınla paylaşıldı. 5 milyon Euro'ya mal olacak projenin 2022 sonlarına doğru tamamlanması planlanıyor.

NTV 03.06.2020 - 13:49 | Son Güncelleme : 03.06.2020 - 16:45

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